FETÖ'den tutuklu Hava Harp Okulu öğrencileri tahliye edildi

FETÖ'den tutuklu Hava Harp Okulu öğrencileri tahliye edildiSoruları sınavdan önce alıp Kaymakam olmuşlar!Çolak, KRT TV'nin canlı yayın konuğuAkşener, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu!Halaçoğlu'nun paylaştığı video paylaşım rekorları kırıyorTürkiye, Rusya ve İran anlaştı!Avrupa'daki Ülkücüler başkanlığa 'Hayır' diyor'Ulus devlet karşıtlığı'13 terörist öldürüldüCeza İnfaz ve Güvenlik Bölümü açılıyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.