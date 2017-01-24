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FETÖ'den tutuklu Hava Harp Okulu öğrencileri tahliye edildi

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FETÖ'den tutuklu Hava Harp Okulu öğrencileri tahliye edildi
Ankara'da yürütülen FETO soruşturması kapsamında 43 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verildi.

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