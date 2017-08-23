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FETÖ'den yeni okul açma girişimi

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FETÖ'den yeni okul açma girişimi
15 Temmuz kanlı darbe girişiminin faili FETÖ'ye ait, Tennessee eyaletindeki "READ Vakfı'nın" ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde üç okul açma isteğini bölge eğitim kurulu oy birliğiyle reddetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'denin Tennessee eyaletinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yeni üç okul açma talebi, okulların açılacağı bölgenin eğitim kurulu tarafından "oy birliğiyle" reddedildi.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin faili FETÖ'ye ait, Tennessee eyaletindeki "READ Vakfı'nın" ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yeni üç okul açma girişimi Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve Houston Başkonsolosluğunun girişimleri sonucunda engellendi.

FETÖ'nün Tennessee'deki dokuz üyeli Shelby İlçesi Eğitim Kuruluna yaptığı genişleme talebine ilişkin karar, 22 Ağustos'ta kurul tarafından nihayetlendirildi.

Kurulun bütün üyeleri okulların açılmasına "oy birliğiyle" karşı çıktı.

Kurul karara ilişkin raporunda, "READ Vakfı" ile okul arasındaki örgütsel ve mali ilişkilerin çelişkiler barındırdığını, müfredatın yetersiz olduğunu, Washington DC'deki FETÖ'ye ait "Harmony Public Schools"tan kopyalandığını belirterek ve okulun mali yönetimine dair belirsizlikleri gerekçe göstererek talebi reddettiğini açıkladı.

FETÖ'ye ait READ Vakfı tarafından Tennessee eyaletinin en büyük şehri Memphis'te "Memphis School of Excellence" adıyla 2010'da kurulan sözleşmeli okul yine FETÖ'ye ait Houston merkezli, Harmony Public Schools'tan destek almıştı.

Öte yandan READ Vakfı'nın 2015-2016 yıllarına ilişkin olarak ABD Gelir İdaresi Hizmetlerine (IRS) yaptığı beyanda, okulun toplam gelirinin yıllık 4,1 milyon dolar olması dikkati çekiyor. Bu rakamın 3,4 milyon dolarlık bölümü federal ve eyalet bütçesinden okula öğrencilerin eğitimi için aktarılan fonlardan oluşuyor.

FETÖ, 140 civarındaki sözleşmeli okulla ABD'de en yaygın sözleşmeli okul ağlarından birini yönetiyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 1999'dan bu yana ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ülke genelinde 140'a yakın sözleşmeli okulu ve bu okullar vasıtasıyla devletten alınan yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık geliri yöneten kişi olarak biliniyor.

FETÖ'nün yönettiği okulların bazıları usulsüzlük, haksız kazanç, yolsuzluk, hileli ihale ve evrakta sahtecilikten ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) soruşturması geçiriyor.

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