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FETÖ'nün 6 kişilik beyin takımı açıklandı

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FETÖ'nün 6 kişilik beyin takımı açıklandı
TBMM FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na gönderdiği yazıya göre, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin beyin takımının 6 kişiden oluştuğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı, TBMM FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na 15 Temmuz ile ilgili dikkat çeken belgeler gönderdi. Bakanlığın gönderdiği belgelerde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6 kişilik beyin takımı tarafından gerçekleştirilmek istendiği ortaya çıktı. Listenin başında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı Sorumlusu Tuğgeneral Mehmet Partigöç yer alıyor. Listede ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Sorumlusu Tuğgeneral Erhan Caha, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Sorumlusu Tuğamiral İrfan Arabacı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Sorumlusu Hava Kurmay Albay İlhan Karasu, Jandarma Genel Komutanlığı Karargah Sorumlusu Tuğgeneral Faruk Bal ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Sorumlusu Yarbay Mustafa Şahin Gümüşiğne yer alıyor.

"MECLİS’İN ’FESH’ EDİLDİĞİ KAYDEDİLİYOR"

İçişleri Bakanlığının gönderdiği belgeler arasında darbecilerin sıkıyönetim direktifi ve sıkıyönetim atamalarına ilişkin listeler de yer aldı. 20 maddelik sıkıyönetim direktifinde 16 Temmuz saat 03.00’da yönetime el konulduğu ve bu saatten itibaren tüm yurtta sıkıyönetim ilan edildiği yer alıyor. Sıkıyönetim il komutanlarının kimlerden oluşacağı belirtilen listede, askeri mahkemelerin sıkıyönetim mahkemesi olarak görevlendirildiği belirtilerek, Meclis’in ’fesh’ edildiği kaydediliyor.

ORGENERAL AKAR VE KK KOMUTANI ÇOLAK’IN İSİMLERİNİN KARŞISI BOŞ

Komisyona gönderilen belgeler arasında FETÖ’cü darbecilerin atama listeleri de yer alıyor. Listede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın isimlerinin karşısı boş bırakılırken, eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi’nin isminin karşısında ise ‘devam’ ifadesi bulunuyor.

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