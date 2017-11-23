FETÖ'nün 6 numaralı imamı itirafçı oldu

İstanbul'da yakalanan ve FETÖ'nün önde gelen isimlerinden olduğu tepit edilen 6 numaralı imamın itirafçı olduğu öne sürüldü.

15 Temmuz darbe girişimini örgütleyen, Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş gibi üst seviyedeki imamlardan biri olduğu belirlenen Birol Kurubaş 4 Kasım’da Avcılar’da gaybubet evine düzenlenen operasyondan kaçmaya çalışırken yakalandı. "Sami" kod adlı TSK imamının, emniyette verdiği ifadeye ortaya çıktı.

Karar gazetesinin haberine göre, FETÖ’nün darbe girişimini organize eden üst seviye imamları arasında 6. sırada olduğu anlaşılan Kurubaş, 7 sayfalık ifadesinde Batmaz ve Biniş’ten farklı olarak FETÖ’yü hain ve terör örgütü ilan etti, devletin büyüklüğünü yakalanınca anladığını söyledi. Kurubaş, örgütün İzmir’de sözleşmeli subay okulu ve Malatya’da Hava Kuvvetleri sorumluluğunu yaptığını itiraf etti.

Darbe planlarının yapıldığı Ankara Çayyolu’ndaki villada parmak izleri tespit edilen Kurubaş, Ankara’ya bir iş için geldiğini ve Levent Çakmaktepe’yi arayarak kendisini misafir etmesini istediğini anlattı. Çakmaktepe’nin kendisini o villaya götürdüğünü ve bir gece kaldığını söyleyen Kurubaş, “Kahvaltıda sadece rutin olarak, iki arkadaş olarak sohbet ettik” ddiyerek parmak izlerinin Kasım 2015’e ait olduğunu ileri sürdü. Örgütün uzun süredir içinde olduğunu söyleyen Kurubaş İzmir Yamanlar Koleji’nde coğrafya öğretmeni olarak görev yaptıği dönemde sözleşmeli subay okulunun sorumluluğunu yaptığını söyledi. “15 Temmuz darbe girişiminden 15-20 gün sonra da bu yapıyla tüm irtibatımı kestim” savunması yaptı.

ÖRGÜTÜN İMAMLARINI ANLATTI, TEK TEK FOTOĞRAFLARDAN TEŞHİS ETTİ

Örgütün imamlarını tek tek anlatan ve fotoğraflarından teşhis eden Kurubaş, şunları söyledi: “İzmir’de örgüt imamıyken Gürdal Türkekurban isimli bir imam bana bağlı çalıştı. Ben sözleşmeli subayların kim olduklarını bilmem. Bu konularla ‘Naci’ kod adlı Gürdal Türkekurban’a bağlı sivil abiler ilgilenmekteydi. Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığının sorumlusu Akpınar’dı diye hatırlıyorum. Levent Çakmaktepe İzmir’de Körfez dershanesinde tarih öğretmeniydi. Çakmaktepe’yle ‘Osman’ kod isimli Akpınar vesilesiyle tanıştım. 2015 yılı içerisinde de Ankara’da Hava Kuvvetlerine nereden sorumlu olduğunu bilmiyorum ama, sorumlu olarak geldiğini biliyorum.”Yine örgüt imamları Cemil Koca ile tanışmışlığı olmadığını, Barbaros Kocakurt’un ise İzmir Yamanlar Koleji’nin kurucu müdürü olduğunu söyleyen Kurubaş “Okulun direkt hatları bu şahsın üzerineydi. Örgütün dağıttığı telefon hatları da Barbaros Kocakurt adına kayıtlı” dedi.

DARBEYLE İLGİM OLSA ABD’YE KAÇARDIM

Örgüt içindeki faaliyet alanı TSK yapılanması olduğu için 15 Temmuz sonrası kendisi ve ailesinin başına kötülük gelmesinden korktuğundan saklandığını anlatan Kurubaş bu süreçte kayınpederinin evinde kaldığını ileri sürdü. Darbeyle bağlantılı olanların yurt dışına kaçtığını söyleyen Kurubaş, 10 yıllık ABD vizesi olmasına rağmen buna gerek duymadığını belirtti ve şöyle devam etti: "Ancak gözaltına alındıktan sonra korkularımın yersiz olduğunu gördüm. Burada devletin ne kadar büyük olduğun net olarak anladım. Bir grup ülke aleyhine çalışan insan topluluğundan fayda gelmeyeceğini, ailem başta olmak üzere çevremdeki tüm insanlara anlatarak artık bu yapının terör örgütü olduğunu söyleyeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.”