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FETÖ’nün adliye yapılanmasına yeni iddianame

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FETÖ’nün adliye yapılanmasına yeni iddianame
FETÖ'nün adliyedeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında daha iddianame düzenlendi.

FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına ilişkin yürütülen bir soruşturma daha sonuçlandı. 17 şüpheli hakkında iddianame düzenlenirken bu şüphelilerden 9'unun tutuklu olduğu, 8'inin ise adli kontrol tedbirli olduğu öğrenildi.

HEPSİ BYLOCK KULLANICISI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 15 zabıt katibi, 1 teknisyen, 1 memurun bulunduğu 17 şüphelinin tamamının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edildi. Şüpheliler arasında adliye personeli olmayan bir kişinin adliye dışında çalışan ve adliye çalışanı bir kısım personelle ilgili örgüt adına sorumlu imamlık yaptığı belirtildi. Bu nedenle bu kişinin 'adliye yapılanması' kapsamında soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ

Şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Dava ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Bilindiği gibi geçtiğimiz ay Fethullahçı Terör Örgütü'nün adliyelerdeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 129 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında ilk iddianame hazırlanmıştı.

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