FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ilk dava

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da görev yerine gitmedikleri ve halkın direncini kırdıkları iddia edilen 25'i tutuklu 29 polisin yargılandığı davada, savcı 4 tutuklu sanığın tahliyesini istedi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında oluşturulan mahkeme salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, tutuksuz 4 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, Hazine Avukatı Remziye Başkan, sanıkların üzerilerine atılı suçtan dolayı Hazinenin zarar gördüğünü belirterek, katılma talebinde bulundu.

Gelen evrakların da okunduğu duruşmada, Emniyet Genel Müdürlüğünün de davaya katılma talebini içeren dilekçesinin mahkemeye ulaştığı belirtildi.

TAHLİYE TALEBİ

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklar Ali Bozan, Semih Yüksel, Samet Durak ve Emre Çatalbaş’ın, üzerilerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, tutuklulukta geçirdiği süreler ve savunmalarının alınmış olması dikkate alınarak, haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulup tahliyesine karar verilmesini istedi.

Savcı ayrıca, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını ve olayla ilgili ifadeleri alınmayan tanıkların dinlenmelerinin beklenmesini talep etti.

Hazine ile Emniyet Genel Müdürlüğünün davaya katılma taleplerinin kabulü yönünde karar verilmesini isteyen Savcı, sivil toplum kuruluşlarının katılma talebini ise dernek faaliyetlerini içeren belgeyi sunduktan sonra değerlendirileceğini söyledi.

Duruşma, tutuklu sanık ve avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

CEZA İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir kısmı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 sanık polisin, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ile "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, diğer 8 polis hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'da görülen ilk dava olma özelliğini taşıyor.