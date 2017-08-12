‘FETÖ’nün darbe yapacağını AKP’li Şirin Ünal’a ilettim’

Astsubay Hüseyin G., 15 Temmuz’dan birkaç ay önce FETÖ’nün darbe yapacağını öğrendiklerini ve edindikleri bilgileri emekli Tümgeneral Şirin Ünal’a Binbaşı S.Y. aracılığıyla ilettiğini söyledi.

FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin dava dosyasına giren bir ifadede, önemli iddialar yer aldı. Eski FETÖ imamı olan Astsubay Hüseyin G., 15 Temmuz'dan birkaç ay önce cemaatin darbe yapacağını öğrendiklerini belirtti ve ‘'AKP Milletvekili Şirin Ünal ile görüştüm, bilgileri kendisine ilettik. Binbaşı S.Y. aracılığı ile, A.A.'yla görüştük” dedi.



Şirin Ünal'ın 15 Temmuz günü Genelkurmay karargahında olduğu kamera kayıtları ile ortaya çıkmıştı. Bilgi sahibi sıfatıyla ifade veren Hüseyin G., Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda halen görevli olan bazı üst düzey komutanların isimlerini de vererek, “Bunlar da FETÖ'cü ama, kendi tasarrufları ile görevde tutuyorlar” dedi. Hüseyin G. ifadesinde şunları söyledi:

MELEKLER YÖNETSE BİLE

FETÖ ile lise yıllarında tanıştım. Abilerin yönlendirmesiyle “Astsubay sınıf okulu sınavlarını kazandım. 2006'da Ankara'ya tayin olunca benimle E.B. adlı imam ilgilenmeye başladı. AKP'nin iktidara gelmesinden 5-6 yıl sonra, E.B.'ye ‘Artık YAŞ'ta irticadan personel atılmıyor. Biz daha ne kadar namazımızı gizli kılacağız' diye sordum. O da bana ‘‘Hocaefendi bu konuda ‘Meleği Ala'nın sakinleri yeryüzüne inip, TBMM'yi yönetse bile, biz tedbir yapmaya devam edeceğiz' dedi… şeklinde yanıt verdi.

MİT'İN YÜZDE 70'İ BİZİM

MİT'e devredilen Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay G.K ile 2014'te görüştüğümde, kendisine durumların nasıl olduğunu, MİT ile sıkıntı olup olmadığını sordum. ‘Abi sıkıntı olacak bir şey yok. MİT'in yüzde 70'i bizim' yanıtını verdi.

DARBE YAPACAKLAR

Cemaat içindeki Semih bana, 11 Kasım ABD Başkanlık seçimleri sonrası veya YAŞ toplantısı öncesi cemaatin darbe yapmayı planladığını söyledi. Edindiğim tüm bilgi ve belgeleri Binbaşı S.Y. ile paylaştım. Binbaşı beni emekli Tümgeneral Şirin Ünal ile görüştürdü. Bu bilgileri kendisine de ilettik. S.Y. vasıtasıyla A.A. ile İstanbul'da görüştük…

ÜNAL'I ARADIM

5 Temmuz günü televizyonda asker üniforması giymiş hainlerin Boğaziçi Köprüsü'nü kapattığını öğrendim. AKP İstanbul Milletvekili olan emekli Tümgeneral Şirin Ünal komutanımızı arayıp, ne yapmamız gerektiğini sordum. O da bana ‘Başkomutanımızın emri var, meydanlara iniyoruz. Tanıdığın bütün arkadaşlarına söyle hiç kimse görev yerine gitmesin' dedi. Bunun üzerine birliğime gitmedim.

ÜNAL'IN 15 TEMMUZ GÜNÜ KARARGAHA GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nın işgal edilmesine ilişkin hazırlanan iddianamede çarpıcı bir detay yer almıştı. 15 Temmuz'da öğleden sonra AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşmesinden önce, karargâha gittiği belirtilmişti.