FETÖ'nün ilk kumpas davasında karar

FETÖ'nün il kumpas davasında elebaşı Gülen ile Hidayet Karaca ve emniyet müdürlerinin yargılandığı davada, Karaca 31 yıl, eski emniyet müdürü Yılmazer ise 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün ''Tahşiyeciler grubuna'' kumpas kurduğu iddiasıyla elebaşı Fetullah Gülen ile kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 33 sanığın yargılandığı davada, Karaca 31 yıl, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ise 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Gülen ve eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun ifadesi alınamadığı için dosyasının ayrılmasına karar verdi.