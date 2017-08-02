FETÖ'nün kanalındaydı, TRT'ye geçti!

FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV'de yıldızı parlayan Engin Noyan, TRT Avaz'da program yapıyor.

Oda TV'nin haberine göre; 2000’li yılların başında Samanyolu TV'deki “Kapılar ve Köprüler” programıyla yıldızı parlayan Engin Noyan, yıllarca FETÖ’nün kapatılan yayın organı Samanyolu TV’de program yapmaya devam etti.

O dönemde, “Fethullah Hoca'yla gönül bağınız var mı?” sorularına “Hocaefendi'yi çok severim ve önemserim” diye yanıt veren Engin Noyan’ın, devlet kanalı TRT Avaz’da “Yüksek Uçuş Derin Dalış” programını yapması dikkat çekti.

İlk bölümü 2017 Şubat’ında yayınlanan programı, Engin Noyan, Şefik Küçükvardar’la birlikte yapıyor.