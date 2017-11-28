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'FETÖ'nün kasası' olarak bilinen Çıkmaz'ın ilk ifadesi!

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'FETÖ'nün kasası' olarak bilinen Çıkmaz'ın ilk ifadesi!
Sudan'da MİT'in operasyonuyla yakalanarak dün Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün para kasası Memduh Çıkmaz'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Sudan'da yakalanarak bu sabah Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mensubu iş adamı Memduh Çıkmaz (54), "Hakim bey, şu anda çok yorgunum, kafam zonkluyor. Daha sonra savunma yapmak istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, terör örgütünün 'para kasası' olarak bilinen sanığın tutuklu yargılanmasına karar verdi.

FETÖ/PDY'nin 'para kasası' olarak bilinen işadamı Memduh Çıkmaz, MİT ile Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin (NISS) ortak operasyonuyla bir süre önce gizlendiği evinde gözaltına alınarak sorgulandı. MİT'in özel ekibi, Çıkmaz'ı Sudan'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde Türkiye'ye getirdi. Memduh Çıkmaz, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan çatı dava kapsamında Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

'KAFAM ZONKLUYOR, İDDİALARDAN BİLGİM YOK'
Mahkeme heyetine ilk ifadesini veren Çıkmaz, Çorum'da akaryakıt istasyonu ve tuğla fabrikası sahibi olduğunu ve Sudan'da da bir tuğla fabrikasının ortağı olduğunu söyledi. Mahkeme heyetinin "Terör örgütü yöneticiliği suçundan yargılanıyorsun. Ne diyeceksin?" sorusunu yanıtlayan Memduh Çıkmaz,  2 gündür uyumadığını belirterek, "Hakim bey, şu anda çok yorgunum, kafam zonkluyor. Hakkımdaki iddialardan bilgim yok. Avukatımla birlikte daha sonra savunma yapmak istiyorum" diye konuştu.

ÇORUM'A GETİRİLMESİ İÇİN MÜZEKKERE YAZILACAK
Mahkeme heyeti, sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklama kararı verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Memduh Çıkmaz'ın Çorum'a getirilmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi.

2016'DA SUDAN'A KAÇTI
FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in 'yurt dışına kaçış' talimatının ardından Memduh Çıkmaz, Ocak 2016'da Sudan'a kaçmıştı.

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