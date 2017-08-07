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FETÖ'nün kripto imamları o görüşmeleri böyle yapmış

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FETÖ'nün kripto imamları o görüşmeleri böyle yapmış
Tekirdağ'da, FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki üyelerinin sivil imamları ile sabit hat üzerinden haberleştikleri tespit edildi.

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki üyelerinin sivil imamları ile "sabit hat" üzerinden haberleştikleri tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yapılan çalışmada, örgütün mahrem yapısının haberleşmek ve buluşmak amacıyla diğer şifreli haberleşme programları "ByLock, Eagle, Kakao Talk" dışında yeni bir metot kullandığı belirlendi.

Mahrem yapı "abileri"nin görüşmek istedikleri TSK içerisindeki subay, astsubay ve sivil memurlarla telefon kulübeleri, kontörlü telefon bayileri, lokanta, kafe, büfe gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü veya iş yerinin hususi sabit hatlı telefonlarını kullanarak iletişime geçtikleri, sorumlusu oldukları askeri personeli arka arkaya aradıkları tespit edildi.

5 AYLIK UZUN VE TİTİZ ÇALIŞMASI SONUCU DEŞİFRE EDİLDİ

Teknik takip sonucunda TSK içerisinde FETÖ mensubu şüphelilerin telefonlarında sabit telefon üzerinden en az 10 kere cevapsız arama olduğu ancak arayan numaraya geri dönüş yapılmadığı belirlendi.

Örgütün bu haberleşme ağının Tekirdağ Cumhuriyet başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin 5 aylık uzun ve titiz çalışması sonucu deşifre edildiği öğrenildi.

Haberleşme yönteminin belirlenmesi sonrasında soruşturmayı derinleştiren başsavcılığın kararıyla operasyon başlatılmıştı. 

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