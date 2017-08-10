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FETÖ'nün medya yapılanmasına operasyon!

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FETÖ'nün medya yapılanmasına operasyon!
FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. Bylock kullanıcısı 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca,  Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma, elde edilen yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verildi.

Savcılığın ayrıca şüpheliler hakkında ikametlerinde arama kararı talep etmesi üzerine nöbetçi hakimlikçe, arama ve yakalama kararı da verildi.

Polis ekipleri, 35 şüphelinin adreslerine operasyon düzenliyor. 

BİRGÜN GAZETESİNİN EDİTÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında Birgün gazetesinin editörlerinden Burak Ekici'nin de bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı. 

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