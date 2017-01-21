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FETÖ'nün sapkınlık videosu
FETÖ'nün sapkınlık videosu
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital veriler arasında örgütteki sapkınlıkları anlatan FETÖ üyelerinin görüntüsü ortaya çıktı.
21 Ocak 2017 Cumartesi 16:50
Etiketler:
fetö
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sapkın
,
video
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abd
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