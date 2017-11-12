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FETÖ'nün tiyatro imamı tutuklandı

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FETÖ'nün tiyatro imamı tutuklandı
İzmir merkezli 14 şehide, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda örgütün "entelektüel tiyatrocular imamı" olduğu bildirilen Ömer Pekin'in ve 8 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ’nün “Gürcistan ve entelektüel yapılanması”na yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, FETÖ’nün “entelektüel tiyatrocular imamı” olduğu öğrenilen Ömer Pekin’in de aralarında yer aldığı 18 zanlının polisteki işlemleri tamamlandı.

Hakim karşısına çıkarılan bu isimlerden Ömer Pekin’in de aralarında olduğu 9’u “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklandı. Fetullah Gülen’e ‘özel sağlık hizmeti verdiği’ belirtilen A.G.D.’nin de aralarında olduğu şahıslardan 4’ü elektronik kelepçe, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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