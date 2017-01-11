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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 315 tutuklama

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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 315 tutuklama
FETÖ'nün, TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 84 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 315'e yükseldi.

FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 84 şüpheli daha tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 315'e yükseldi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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