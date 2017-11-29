FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ´nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 343´ü asker 360 şüpheli kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ´nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 343´ü asker 360 şüpheli kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ ne bağlı organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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