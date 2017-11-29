Bugünkü YENİÇAĞ »

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

»
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ´nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 343´ü asker 360 şüpheli kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ´nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 343´ü asker 360 şüpheli kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ ne bağlı organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Terim TFF ile mahkemelik olduFatih Terim TFF ile mahkemelik olduKutlu doğum haftasının adı değiştiKutlu doğum haftasının adı değiştiÖzhaseki'den korkutan deprem uyarısıÖzhaseki'den korkutan deprem uyarısıFETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonFETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonYeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorYeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 29 11 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 29 11 2017İngiltere'ye "arabuluculuk" teklifi için mi gitti?..İngiltere'ye "arabuluculuk" teklifi için mi gitti?..Ülkücüler AKP'yi niye seçsin?Ülkücüler AKP'yi niye seçsin?Kırk katır mı, kırk satır mı değil Her zaman daha 'İYİ' bir yol olmalıKırk katır mı, kırk satır mı değil Her zaman daha 'İYİ' bir yol olmalıDin, siyasete alet edilirse...Din, siyasete alet edilirse...
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti