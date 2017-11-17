FETÖ'yle ilişkisi tespit edilen 5 okul kapatıldı

MEB tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'FETÖ' ile irtibatı tespit edilen okullara yönelik kapatma kararı verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), "FETÖ/PDY" soruşturması kapsamında İstanbul'da 5 okul kapatıldı.

MEB tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'FETÖ' ile irtibatı tespit edilen okullara yönelik kapatma kararı verildi.

Buna göre, Özel Mürüvvet Evyap anaokulu, ilkokulu, ortaokulu, fen lisesi ve koleji kapatıldı.