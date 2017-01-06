FETÖ'yü protesto edenlere böyle tepki vermiş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, bir dönem çok sevdiği Fethullah Gülen'le ilgili attığı tweetler sildi. Ancak Gökçek'in gözünden bir tweeti kaçtı.
"Fethullah"ı yanlış yazdığı için gözünden kaçtığı düşünülen tweette Gökçek, ABD'de Gülen'in evinin önünde protesto yapıldığını ve sadece 4 polisin orada olduğunu yazıyor.
İşte Gökçek'in silmediği o tweet:
- Yorumlar 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.