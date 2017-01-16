Feyzioğlu: Bu Anayasa'da halk yok

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Anayasa değişikliğinin halkın esas sorunlarına çözüm üretmediğini belirterek, “Şu kişiye veya bu kişiye göre Anayasa yazılmaz" dedi.

Anayasa değişikliği konusunda açıklamada bulunan Feyzioğlu, anayasa paketinin içinde gençlerin önünü açan bir şeyin olmadığını ifade ederek, "Seçilme yaşını 18’e düşürüyor. İyi güzel de 18 yaşındaki gencin, cebinde dolmuş parası yok, nasıl seçim kampanyası yürütecek? Kadın için bir şey yok, yaşlılar için bir şey yok, hayat pahalılığı için bir şey yok, ekonomi için bir şey yok. Bu anayasa paketinin içinde halk yok. Bir tek, Cumhurbaşkanının siyasi partili olması var” ifadelerini kullandı.

YARIN BU YETKİLERİN KİMİN ELİNE GEÇECEĞİNİ KİMSE BİLEMEZ

“Yarın bu yetkilerin kim tarafından kullanılacağını kimse bilemez” diyen Feyzioğlu, “Türkiye Cumhuriyeti ise kişilerin üzerindedir. Meseleye böyle yaklaşırsak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Şu kişiye veya bu kişiye göre Anayasa yazılmaz. Bugün hayatta olan kişilerden sonrasını da düşünmezsek geri dönüşü olmayan büyük bir yanlış yaparız” açıklamasında bulundu.