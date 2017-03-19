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Feyzioğlu: Dayatılmak istenen sultanlık rejimidir
Feyzioğlu: Dayatılmak istenen sultanlık rejimidir
Türkiye'nin Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Biz bu getirilmek istenen yeni sistemin Türkiye'ye sultanlık rejimi getirdiğini söylüyoruz" dedi.
19 Mart 2017 Pazar 20:26
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