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Feyzioğlu: Dayatılmak istenen sultanlık rejimidir

Feyzioğlu: Dayatılmak istenen sultanlık rejimidir
Türkiye'nin Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Biz bu getirilmek istenen yeni sistemin Türkiye'ye sultanlık rejimi getirdiğini söylüyoruz" dedi.
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