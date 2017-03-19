Feyzioğlu: Dayatılmak istenen sultanlık rejimidir

Türkiye'nin Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Biz bu getirilmek istenen yeni sistemin Türkiye'ye sultanlık rejimi getirdiğini söylüyoruz" dedi.

Mersin’in Tarsus İlçesi’nde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Eğitim- İş Sendikası tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz’ konulu toplantıya, Metin Feyzioğlu ile birlikte Anayasa Hukuku Profesörü Süheyl Batum ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Semih Dikkatli konuşmacı olarak katıldı. 75’inci Yıl Kültür Merkezi’nde toplananlara seslenen Metin Feyzioğlu, kendisinin siyasi parti siyaseti yapmadığını söyledi. Referandumda ‘hayır’ diyeceği için hiç bir siyasi partinin kendisini genel başkan yapmayacağını ve kendisinin de böyle bir isteği olmadığını söyleyen Feyzioğlu şöyle konuştu:

“Biz sizin ‘evet’ demenize saygı duyuyoruz, siz de bizim ‘hayır’ dememize saygı duyun. Ama aklımızla alay etmeyin, buz gibi ucuz siyaset yapıyorsunuz. Ucuz siyaset, ucuz. Biz siyasi parti siyaseti yapmıyoruz. Hayır dediğimiz için hiçbir siyasi partide bizi genel başkan yapacak değiller. Ama bu cümleyi asla bir daha duymak istemiyorum. Adımın da asla bir daha böyle bir şeye karıştırılmasını men ediyorum. Men ediyorum, neden men ediyorum. Biliyor musunuz evlatlarımızı için uğraşırken bir siyasi partide ikbal peşinde koşuyor anlamına gelecek her türlü lafı iade ediyorum. Umurumda bile değil. Hiçbir genel başkanlık, umurumda değil, hiçbir milletvekilliği. 16 Nisan’da Allahın izniyle Türkiye’nin önü açılsın, bırakın başka hiçbir şeye gerek yok. Nereden çıkarıyorsunuz parti içi çekişmeleri, hayatta bir kez şu parti içi çekişmeleri elinizin kenarıyla bir tarafa itip 16 Nisan’a kilitlenin kutlu davaya milli davaya kilitlenin. Bugünün parti içi çekişmeleri gündeme getirmek, vatana ihanetle gözümde eş değerdir. Bizim hiçbir siyasi partiyle alıp vermediğimiz yok, bizim hiçbir siyasi partinin lehinde ya da aleyhinde sözümüz yok. Bizim kişilerle de sorunumuz yok. Biz bu getirilmek istenen sistemin Türkiye’ye sultanlık rejimi getirdiğini söylüyoruz.”

Anayasa Hukuku Prof.Dr. Süheyl Batum ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Semih Dikkatli’nin de konuşma yaptığı ve yaklaşık 3 saat süren toplantı sonunda katılımcılar hep birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.