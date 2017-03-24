Feyzioğlu: Devletin kapısını kimseye kapatamazlar

Düzce Barosu tarafından Akçakoca ilçesinde düzenlenen konferansta konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu, 16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği teklifi ile Türkiye’nin, küresel kuklacıların alet çantası olmasının planlandığını söyledi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “Şimdi söyleyeceğime dikkat buyurun. Bu anayasa, onlarca yıl görev yapması planlanan kim ise onun için yazılmıştır.

Çünkü iki dönem sınırı diye bir şey yoktur, yalandır. Buyursunlar gelsinler, ‘iki dönem sınırı vardır’ı ispatlasınlar” dedi. Feyzioğlu şöyle devam etti: “Eyalet adıyla bir kamu tüzel kişiliği, adı eyalet olmayan, içeriği eyalet olan bir kamu tüzel kişiliğinin varlığı, anayasada Türkiye’nin nereye taşınacağının işaretidir.

Ekonomik sıkıntıyla birlikte mevcut siyasi iktidarın mental yorgunluğu dikkate alınarak tüm bu zaaflardan yararlanıp, birisinin tek başına getirilip 30-40 yıl bu anasayla yönetmesi planlanmıştır. Bu söylediklerimiz o kadar ciddi ki; bunları söyleyen birilerinin, en azından Sayın Cumhurbaşkanı’nın davet edip ‘Dayanağın nedir?’diye sorması gerekir. Böyle bir iddiayı ortaya koyuyorsak devlet adamlığı ‘Dayanağın nedir?’ diye sormayı gerektirir.” Feyzioğlu, şunları kaydetti:

“Davet etsinler. Kapandığını söylediği kapı olsa olsa kendisinin evinin kapısı olabilir. Cumhurbaşkanlığı’nın ya da devletin kapısını kimseye kapayamazlar.



Davet etsinler, anayasanın arkasındaki küresel komployu Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ve Sayın Başbakan’a olduğu gibi açıklamaya hazırız. Çünkü bizim devlet insanlığımız, milliyetçiliğimiz ve vatan severliğimiz bunu emreder.”