Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik krize ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Feyzioğlu, "Hollanda, AKP'ye sanal mağduriyet armağan ediyor" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Kaya’ya yönelik Hollanda tarafından uygulanan yasaklara ilişkin Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Feyzioğlu, ‘ #Hollanda bu yasaklarıyla hem insan haklarını ihlal ediyor hem Türkiye’de siyasi iktidara sanal bir mağduriyet armağan ediyor.Yasağa #Hayır” dedi.