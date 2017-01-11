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Feyzioğlu: "Koskoca Türkiye'yi bir kişi yönetsin ister misiniz?"

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Feyzioğlu: "Koskoca Türkiye'yi bir kişi yönetsin ister misiniz?"
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof.Dr. Metin Feyzioğlu, yeni Anayasa tartışmalarıyla ilgili bir video yayınladı. Feyzioğlu, "Koskoca Türkiye'yi bir tek kişi yönetsin ister misiniz?" diye konuştu.

İşte Feyzioğlu'nun yeni anayasa değişikliğine dair konuşması: 

"Türkiye çok büyük bir devlet, Türk milleti çok büyük bir millet. Böyle bir milleti, bir tek kişi tek başına yönetsin ister misiniz? Tüm Hakimleri, Savcıları ya da tüm bakanları aynı kişi atasın ister misiniz? Türkiye'yi bir siyasi parti genel başkanı tek başına her şeyiyle yönetsin ister misiniz? Bizim kişilerle sorunumuz yok. O kişi veya bu kişi, o parti veya bu parti. Ben size sistemi soruyorum. Takdir Yüce Türk milletinin, takdir sizin."



 




 

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