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Feyzioğlu: "Parmaklarımız ayrı da olsa, kolumuz birdir. O kol asil Türk milletidir"

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Feyzioğlu: "Parmaklarımız ayrı da olsa, kolumuz birdir. O kol asil Türk milletidir"
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Feyzioğlu, hakkında yapılan eleştirilere cevap vererek Türk milliyetçisi olduğunu söyledi. Feyzioğlu, "Parmaklarımız ayrı da olsa, kolumuz birdir. O kol asil Türk milletidir" diye konuştu.

Amasya Barosu tarafından gerçekleştirilen konferansa TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında aylardır Türkiye’yi karış karış gezdiğini belirten Feyzioğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu ajanslara da düştü. Feyzioğlu, Avrupa’yı karış karış geziyor. PKK’lılarla birlikte iş tutuyor demişler, böyle bir şey söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanları bu konuda kendilerini bilgilendirsinler. Rica ediyorum. Ben yurt dışında değilim, aylardır Türkiye’yi karış karış geziyorum. Bir kere Rotterdam’a gittim. Aynı tarihte de havaalanında Sayın Başbakan’la denk geldik. O da Almanya’ya gidiyordu. Tabii o evete gittiği için Sayın Cumhurbaşkanımız rahatsız olmuyor ondan, Almanya’da olsa, ben anayasayı anlatmaya gittiğim için o rahatsızlık vermiş” dedi.

Türk milliyetçisi olduğunu, bunu gururla söylemeye de devam edeceğini belirten Feyzioğlu, “Gururla söylüyorum. Gururla söylemeye devam edeceğim. Doğdum, büyüdüm, sizler gibi bende ailemden Atatürk’ün tanımladığı şekilde Türk milliyetçisi olmayı öğrendim. Başka milletlerin Türk milletini sömürmesine karşı çıkmak Türk milliyetçiliğidir, bu vatanın yer altı, yer üstü zenginliği Türk milletinindir demek, Türk milliyetçiliğidir, bu halkın alınteri hiç kimseye peşkeş çekilemez demek, Türk milliyetçiliğidir. İşte biz böyle Türk milliyetçileriyiz. Bunu da hiçbir yerde söylemekten çekinmem. Parmaklarımız ayrı da olsa, kolumuz birdir. O kol asil Türk milletidir” diye konuştu. 

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