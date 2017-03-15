Feyzioğlu’ndan, Cumhurbaşkanı’na sert cevap

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Çorum'da yaptığı açıklamada, kendisine kapıyı kapattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Devleti şahsı ile özdeşleştirdiğini gördük. O kapı 80 milyona açıktır" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu bugün Çorum’a geldi. Feyzioğlu ve Halaçoğlu için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çorum Barosu’nu ziyareti sırasında çevik kuvvet ekibi bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Çorum Barosu Başkanı Altan Akpınar ve baro yöneticileri tarafından kapıda çiçekle karşılanan Feyzioğlu ve Halaçoğlu, daha sonra çelik yelekli polislerin yakın koruması altında baro binasına girerek, avukatlarla öğle yemeğinde bir araya geldi. Çorum Barosu’nu ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Feyzioğlu ve Halaçoğlu anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

100 BİN MESLEKTAŞIMIZA SORDUK

Feyzioğlu, “Baroların görevi ülkede hazırlanan kanunların ve anayasanın nasıl olması gerektiği konusunda görüş bildirmektir. Bizim görevimiz bu değişikliğin ne getirdiğini ve ne götürdüğünü incelemek ve paylaşmaktır. Biz bunu yapmaya devam ediyoruz. 100 bin meslektaşımıza sorduk, yorumlarını aldık, bilim insanlarıyla da çalıştık. Kuvvetler ayrılığını tamamen yok edecek ve kuvvetler birliği getirecek bir anayasa paketi ile karşı karışa olduğumuzu gördük. Bizim çok önerimiz var. ‘İstemezuk’ demiyoruz. Mevcut anayasadan memnun değiliz ama mevcuttan daha kötü hale de getirmeyelim. Artı beşinci kata çıkmamız gerekirken, bodrum kata indiren bir anayasa var önümüzde” dedi.

O KAPI 80 MİLYONA AÇIKTIR

Basın mensuplarının sorularına da cevap veren Feyzioğlu kendisine kapıyı kapattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cevap verdi. Feyzioğlu, “Devletin kapısını bir şahıs kapısı gibi istediği zaman kapatabileceğini düşündüğüne göre, 16 Nisan’da arzu ettiği devlet modelini de aslında açıklamış oluyor. Şahıs olarak istediği kişiye kapıyı katıp istediği kişiye kapıyı açacağı bir devlet istiyor. Devleti şahsı ile özdeşleştirdiğini gördük. O kapı 80 milyona açıktır. Bizlerde 80 milyonu ilgilendiren bir meseleyi görüşüyoruz. Biz şahsi mesele için ya da ihale almak için o kapıyı çalmayız. Biz olsa olsa sayın Cumhurbaşkanımızı bilgilendirmek için görüşürüz” diye konuştu.

Hollanda krizini de değerlendiren Feyzioğlu, “Hollanda ve Almanya’nın yaptıkları kabul edilemez. Köpeklerle insanları üzerine yürükleri o görüntüler ilkelliğin en üst sınırıdır. Yaptıkları asla kabul edilemez” dedi.