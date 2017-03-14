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Feyzioğlu'ndan, Erdoğan'a sert cevap
Feyzioğlu'ndan, Erdoğan'a sert cevap
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Erdoğan'ın hakkında yaptığı "Sen bir daha benim kapımı çalamazsın. Yarın bunun faturası çıkar" açıklamasına çok sert tepki gösterdi.
14 Mart 2017 Salı 15:24
Etiketler:
feyzioğlu
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erdoğan
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.