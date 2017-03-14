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Feyzioğlu'ndan, Erdoğan'a sert cevap

Feyzioğlu'ndan, Erdoğan'a sert cevap
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Erdoğan'ın hakkında yaptığı "Sen bir daha benim kapımı çalamazsın. Yarın bunun faturası çıkar" açıklamasına çok sert tepki gösterdi.
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