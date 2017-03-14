Feyzioğlu'ndan, Erdoğan'a sert tepki

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Erdoğan'ın hakkında yaptığı "Sen bir daha benim kapımı çalamazsın. Yarın bunun faturası çıkar" açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, kendisi hakkında "Barolar Birliği Başkanı şu anda Türkiye'den başladı, Avrupa'yı dolaşıyor. Sen bir daha benim kapımı çalamazsın. Yarın bunun faturası çıkar" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap verdi.

"Sayın Cumhurbaşkanı yine 2010'daki gibi aldatılmasın diye boşuna uğraşmıyoruz. Birileri yurt dışında çalışma yaptığımı söylemiş ve inandırmış" diyen Feyzioğlu, "Hayır diyecek olanları terörist olmakla suçladığınız için sizin için üzgünüz Sayın Cumhurbaşkanı. 16 Nisan yaklaştıkça, malesef bu saldırıların dozu artmış, akıl ve mantık ölçüsü iyice şaşmıştır. Bizi sanırım sizden ikbal bekleyen bazılarıyla karıştırdınız. Devlet kapısı benim gibi düşünmeyene kapanmıştır cümleniz, anayasa değişikliğiyle nasıl bir devlet yapısı hayal ettiğinizin göstergesidir" diye konuştu.

Feyzioğlu'nun "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafımı hedef alan 'gerçek dışı' sözlerine ilişkin düzenlediğimiz basın toplantısı' sözleriyle sunduğu canlı yayının bir kısmı şöyle:

Feyzioğlu'nun Facebook sayfasından canlı olarak yayınladığı açıklamalarından bir kısmı şöyle:

"Hayır diyecek olanları terörist olmakla suçladığınız için sizin için üzgünüz sayın Cumhurbaşkanı. 16 Nisan yaklaştıkça, malesef bu saldırıların dozu artmış, akıl ve mantık ölçüsü iyice şaşmıştır.

"Yoksa siz sadece futbolcular ve bir takım TV kanallarından program kapan sanatçılar 'evet' dediğinde mi alkışlıyorsunuz. Bir tek onların mı düşüncesini açıklama hürriyeti var.

"Bizi sanırım sizden ikbal bekleyen bazılarıyla karıştırdınız. Devlet kapısı benim gibi düşünmeyene kapanmıştır cümleniz, anayasa değişikliğiyle nasıl bir devlet yapısı hayal ettiğinizin göstergesidir.

Feyzioğlu'nun dün gece Twitter hesabından yaptığı yazı ve fotoğraf paylaşımları:

"18.02.2017. Sayın Başbakan Almanya'da, ben Hollanda'dayım. Henüz Avrupa'dan mağduriyet (!) ithal etmemiş siyasi iktidar. YaRauf Denktaş'a yapılan!

"Sayın Cumhurbaşkanı yine 2010'daki gibi aldatılmasın diye boşuna uğraşmıyoruz. Birileri yurt dışında çalışma yaptığımı söylemiş ve inandırmış."