Feyzioğlu'ndan "Genel Başkan olmak istiyor" iddialarına çok sert yanıt

Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, 'CHP'ye Genel Başkan olmak istiyor' iddialarına çok sert cevap verdi. Feyzioğlu, "bu işi bir partinin içinde genel başkanlık amacıyla takip eden kim varsa da alçaktır” dedi.

Bilecek Barosu tarafından Belediye Kültür Sitesi’nde düzenlenen ‘Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz’ konulu toplantıda Metin Feyzioğlu, arkalarda oturanların kendisini görmesi için iki sandalyeyi birleştirip üzerine çıkarak konuştu. Türkiye Barolar Birliği ile baroların anayasa değişikliği konusunda vatandaşları bilgilendirmeye çalıştığını söyleyen Feyzioğlu bu konuda zaman zaman ağır eleştirilere maruz kaldıklarını söyledi.

Feyzioğlu, “İstifa et, geç bir partinin başına dendiğini duyuyoruz. Milli bir meseleyi, milli bir davayı, Türk milletinin ve Türk devletinin bu dönemde karşılaştığı en zor davayı bir siyasi parti ya da particilikle eş tutanlar, kendi zihinlerini yansıtmaktadırlar. Bu iş partilerarası bir yarışma meselesi değildir ve bu işi bir partinin içinde genel başkanlık amacıyla takip eden kim varsa da alçaktır” dedi.

ANAYASAYI ANLATMAK BAROLAR BİRLİĞİ'NİN GÖREVİDİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kendisini eleştirdiğini ifade eden Metin Feyzioğlu şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanı serzenişte bulunuyor, şaka yaptıklarını düşünmek istiyorum. Türkiye Barolar Birliği’nin görevidir anayasayı anlatmak. Avukatlık Kanunu’nda açıkça yazıyor, bunu çalış, değerlendir, Meclise anlat, cumhurbaşkanına anlat. Onlar anlamazsa, millete anlat. Onlar anlamadığı için millete anlatıyoruz. Halk oylamasına sunulacak bir anayasa paketinin hiç kuşkusuz anlatılacak yeri halktır. Bu bizim kanuni vazifemiz.”