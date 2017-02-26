Feyzioğlu'ndan, Hocalı açıklaması

Hocalı katliamının 25. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen programda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "Ermenistan'ın çabası Türk toprağında yaptıkları katliamları bastırmak ve gölgelemek içindir" dedi.

Talat Paşa Komitesi tarafından Hocalı katliamının 25. yıldönümü için bir anma programı düzenledi. Programa katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği'nin görevinin, milli her davayı bütün gücüyle desteklemek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu dava en milli davalarımızdandır. Ermenilerin dünyada Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı sıkıştırmaya yönelik uluslararası destek alan hamlelerini bölücü terör örgütünün Türkiye'de artan terör faaliyetinden, Kıbrıs'taki 'ver, kurtul' müzakerelerinden ve Ortadoğu'nun yeniden şekillendirilmesi için sürüp giden vekalet savaşlarından ayrı değerlendirmek tarihi bilmezliktir. Şu halde bunların tamamı bizim milli davalarımızdır.

“BİR BUÇUK MİLYON AZERBAYCAN TÜRKÜ TOPRAKLARINDAN SÜRÜLDÜ”

1992'de haince bir gece baskınıyla katledilen Azerbaycan Türklerini, canlarımızı rahmetle anıyorum. Ortadan kaybedilen 1300 Türk'ü rahmetle anıyorum. Bir buçuk milyon Azerbaycan Türkü, Rusların ve Ermenilerin ortak harekatıyla topraklarından sürüldü. Ermeni diasporasının dünyayı arkalarına alarak Türkiye'ye sözde Ermeni soykırımını tanıma yönündeki gayretleri de kendilerinin Hocalı'da yaptıkları, Azerbaycan toprağında, Türk toprağında yaptıkları katliamları bastırmak ve gölgelemek içindir."

Hain bölücü terör örgütünün Türkiye'de yaptığı köy baskınlarının pek çoğunun, 1915'te Ermenilere karşı devletin yanında direnen köyler olduğuna dikkat çeken Feyzioğlu, "Bir taraftan Azerbaycan toprağında katliam, soykırım yapılırken; diğer yandan da Ermeni çeteciler dünyadaki işbirlikçileriyle birlikte Türkiye'de bölücü terör örgütü eliyle katliamlar yapmaktadır. Bunlar birbirinden bağımsız değildir" dedi.

“TARİHİ KİTAPLARDAN OKUYAN DEĞİL, TARİHİ YAZANLARDAN OLMALIYIZ”

Azerbaycan'da yapılan katliamın tüm dünyaya kabul ettirilmesinin vazgeçilmez şartının 16 Nisan'daki referandumda milli bir zafer elde etmek olduğunu söyleyen TBB Başkanı Feyzioğlu, "Hepimiz bugün tarihi kitaptan okuyan değil tarihi yazanlardan olmalıyız. Kararlılığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 16 Nisan'da da bu kararlılığı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.