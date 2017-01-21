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Feyzioğlu'ndan referandum açıklaması

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Feyzioğlu'ndan referandum açıklaması
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, anayasa değişikliği teklifine ilişkin yapılacak referandumda Türk Milleti'nin, egemenliğine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacağını söyledi.

Feyzioğlu, İzmir Barosu'nun düzenlediği "Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz" başlıklı çalıştayda yaptığı konuşmada, Anayasada öngörülen değişikliklerin "bölünme ve kalıcı istikrarsızlık" getireceği uyarısında bulundu. Feyzioğlu şöyle konuştu:

"Türk Milleti, bölünme ve kalıcı istikrarsızlık anayasasına izin vermeyecektir. Vekillerin sahip çıkmadığı Yüce Meclis'e asil Türk Milleti sahip çıkacaktır. Davasına inanan, kazanır.  Bizim hem davamıza hem Türk Milleti'ne inancımız tamdır. Cumhurbaşkanı, Türk Milleti'nin tamamını temsil eder ve kucaklar.  Parti genel başkanı seviyesine düşürülmüş bir Cumhurbaşkanı ise sadece kendi partisinin il ve ilçe teşkilatlarını kucaklar.  Millet bölünürse, vatan bölünür. Halkı bölünmüş bir devlette istikrar olmaz. Parti ilçe ve il başkanlarının devletin üzerine çıktığı bir ülkede istikrar sağlanmaz.  Yatırımların hukuki güvenliğini bağımsız mahkemelerin sağlayamadığı bir devlette, istikrar olmaz.  Milletin kendini Meclis'te görmediği ve Meclisin değersizleştiği bir ülkede istikrar sağlanamaz. Bizim kişilerle ya da siyasi partilerle bir kavgamız yoktur.  Oysa Anayasa değişikliği teklifini dayatanların tek amacı, kişiseldir.  Anayasa değişikliği teklifi içinde halk yoktur. Cumhurbaşkanı elbette bir siyasi partinin aday göstermesiyle seçilebilir. Ancak seçildikten sonra, Devleti ve Milleti temsil etmesi için tarafsız olmalıdır."

Anayasa değişikliğinin Türkiye'yi kimin nasıl yöneteceğinden öte, Türkiye'nin tapusunun kime ait olacağı meselesi olarak görüldüğünü belirten Feyzioğnu, "Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin Tapusunu, hiç kimseye teslim etmeyecektir. Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyet'nin  tapusunun miras yoluyla intikal etmesine de izin vermeyecektir.  Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu, Türk Milleti'ne aittir. Millet, bu tapunun bedelini, şehit kanıyla ödemiştir. Önümüzdeki referandum, Büyük Allah'ın Türk Milleti'ne bir lütfudur. Milletimiz, referandumda egemenliğine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacaktır. Bundan sonra bir daha kimse bu gücü Milletten almaya teşebbüs dahi edemeyecektir" dedi.

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