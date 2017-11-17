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FIFA'dan Cüneyt Çakır kararı

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FIFA'dan Cüneyt Çakır kararı
Türk hakem Cüneyt Çakır, 2018'de Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev alacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır’ın 2018 Dünya Kupası’nda görev alacağı açıklandı. Cüneyt Çakır’la beraber Bahattin Duran ve Tarık Ongun da Rusya’daki Dünya Kupası’nda düdük çalacak.

Daha önce 2014 Brezilya Dünya Kupası’nda görev yapan Çakır, Doğan Babacan’dan sonra 1974 yılından beri ilk kez Dünya Kupası’nda görev yapan ilk Türk hakem olmuştu.

Cüneyt Çakır, FIFA kokartı taktığı 2006’dan bu yana bir FIFA hakeminin yönetebileceği tüm üst düzey turnuvalarda boy gösterdi.

Çakır’ın hakemlik kariyerinde görev yaptığı öne çıkan turnuvalar şu şekilde:

– 2015 Barcelona ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali’ni yönetti.

– 2014 FIFA Dünya Kupası’nda maç yöneten ve yarı finalde düdük çalan ilk Türk hakem

– 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finali ve finalin 4. hakemi

– 2012 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası finali

– 2012 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali

– 2010 ve 2014 UEFA Avrupa Ligi yarı finali

– 2011 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası açılış maçı ve yarı finali

– 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası açılış maçı

– 2009 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası yarı finali

– 2007 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

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