Fiili duruma doğru

Durum vahim. ABD, DEAŞ ile mücadeleyi PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin üzerinden YPG'ye keşide etti, onu silahlandırarak öne sürüyor ve bir yandan da üzerimize doğru salıyor.

Washington bu politikasıyla sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne kast etmiyor, bizim de sıkıntılı günler yaşamamıza neden oluyor.

* * *

Son gelen haberler hiç de iç açıcı değil...

Terör örgütlerinden temizlenen El Bab ve çevresi yeniden teröristlerin eline geçti...

Bölgeye El Nusra örgütü de konuşlandı...

El Nusra, El Kaide bağlantılı bir örgüt, amacı büyük bir İslam devletini hayata geçirmek. Diğer örgütler gibi bu örgüt de ayrım yapmadan insanları öldürüyor...

Dikkat etmiş olmalısınız, bütün terör örgütleri hem İslam diyor, hem Müslümanları öldürüyor. Üstelik kadın erkek, yetişkin çocuk ayrımı yapmadan. Gençleri de tıpkı PKK gibi, zor kullanarak ya da kandırarak terörist yapıyorlar...

Hepsi aslında Müslüman düşmanı...

Yakalanan Ortodoks Rus'un İslam devleti kuracağız diyerek silaha sarılanlar arasında ne işi var...

* * *

Suriye'deki hemen her terör çetesi halkı terörist yapmaya çalışıyor. Kaçan kurtuluyor diyeceğiz ama ülkede kaçıp sığınacak yer neredeyse kalmadı gibi. Şam, Esad'ın askerleri tarafından korunuyor, hepsi o...

Aslında Suriye devleti de ha bitti, ha bitecek...

* * *

Bab-el Hava kapısını Nusra militanları ele geçirdi. Bize göre bu, tehlikeli bir gelişme. İnsansız hava araçlarımızla bölgeyi gözetliyoruz ve bölgedeki silahlı gücümüzü artırıyoruz...

El Nusra'nın bölgeyi hakimiyeti altına almaması lazım. ABD'ye bunu hatırlattık ve terörist çetelere arka çıkmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledik...

Washington bu tavrını sürdürürse Türkiye sınır ötesi fiili durum yaratmak mecburiyetinde kalır...

O nedenle gelecek günlere hazırlıklı olmamız lâzım!

2019'a az zaman kaldı

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AKP, Meral Akşener korkusunu yenmek için gençleşmeye doğru adımlar atmaya başladı...

İl Başkanları ve yönetimleri Genel Başkan Erdoğan'ın işareti üzerine yenilenme sürecine girdi...

Partinin üst düzeyinde paranoya yaşayan yöneticilerin panik halini ortadan kaldıracak tek yolun teşkilatları şaibesiz kadrolarla donatmak olduğu söyleniyor. Ancak siyasal deneyimi olan ama şaibesiz isim bulmakta zorlandıkları anlaşılıyor..

Bu değerlendirmeyi yapanlar "İsim bulma sıkıntısı çekilmeseydi birçok isim çoktan medyaya düşmüş olurdu" diyorlar...

* * *

AKP teşkilâtlarını boşaltarak yenilemek, hangi zaruretten doğdu ona da bakmak lâzım...

Gerek Meclis'teki vekillerin, gerek devlet görevlerinin başına getirilenler, toplumun onaylayacağı işler yerine partizanca işler yaparak halkın gözünden düştüler.

Erdoğan'ı ve üst düzey bazı insanlar, bu imajı nasıl ortadan kaldıracağız diye kara kara düşünüyor.. Yeni kadrolarda kimler yer almalı, kimler kapının önünden geçirilmemeli, buna da karar veremiyorlar...

Kadro oluştururken bazı önemli isimleri darıltıp karşılarına almak da işlerine gelmiyor...

* * *

2019'a daha çok var demesinler; yeni kadrolar etfalden oluşacağına göre bir an önce saptanmalı ve o tarihe kadar da hepsine öncelikle siyasal ahlâk kazandırılmalı...

Yanlış anlaşılmasın, siyasal ahlâk diyorum, AKP ahlâkı demiyorum!

Aklını başına al arkadaş

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na yuh olsun...

Vekillerin maaşı çok azmış...

Onların aldıkları çok az da asgari ücret alan yurttaşımın maaşı mı çok...

Valilerin de maaşları azmış, belediye başkanlarının da...

Bir kere daha yuh olsun...

* * *

Cin ya, araya da sıkıştırıyor:

-Oda başkanları da az maaş alıyor...

Hani param olsa gidip Rifat Bey'in önüne atacağım:

-Al kardeşim, oda başkanı olarak önce kendi maaşını iyileştir...

Alır mı alır!

* * *

Sıraladığı bu kadar insanın maaşı az da soluk almadan gece gündüz çalışan yani zaman mefhumu tanımayan polisin, hekimin, yargıcın, savcının, bilumum devlet çalışanın maaşı mı yüksek...

* * *

Bir kez daha yuh olsun sana arkadaş...

Ya laf olsun diye konuşuyorsun, ya da ortalığı velveleye vermek için; cidden yazıklar olsun sana!

ANLAMLI SÖZLER

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En güçlü iki savaşçı; sabır ve zamandır. (TOLSTOY)