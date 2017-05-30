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Fikret Orman ayrılacak oyuncuları açıkladı

Fikret Orman ayrılacak oyuncuları açıkladı 1
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şampiyonluk sonrası transfer dönemine ilişkin açıklamalar yaptı. beIN Sports'a konuşan Orman, Lens, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup gibi birçok konuda açıklama yaptı. İşte o sözler...
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