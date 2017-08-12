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Fikret Orman: "Beşiktaş üzerine oynanan oyunlara gelmeyeceğiz"n oyunlara gelmeyeceğiz"

Fikret Orman: "Beşiktaş üzerine oynanan oyunlara gelmeyeceğiz"n oyunlara gelmeyeceğiz"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Medel'in imza töreni sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Medel'in imza töreni sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tören sırasında soruları alan Orman, Vida transferinde son durum nedir? sorusu üzerine 'Soruna teşekkür eder, saygılar sunarım' dedi.

Orman Beşiktaş'ta transferin hiç bitmeyeceğini belirtirken ancak şu anda satma döneminde olduklarını bazı oyuncuları göndermeleri gerektiğini söyledi.

Fikret Orman'ın transferle ilgili açıklamaları şöyle:

'Beşiktaş'ta transfer bitmez. Sezon başında 3 transfer yapacağız dedik 5 yaptık. Çok geniş bir takım kadromuz var. Oynayamayacak oyuncular var. Satacağımız oyuncular var. Forma giyemeyecek oyuncularımızı satacağız veya kiralayacağız. Transferde her an her şey olabilir' dedi.

Medel imza töreninden ayrıldıktan sonra Fikret Orman, Süper Kupa final maçında çıkan olaylar, kulübe verilen ceza hakkında açıklamalarda bulundu:

"Süper Kupa maçında istenmeyen olaylar oldu. Bu maç bizim misafir olarak gittiğimiz bir yer. Biz Süper Kupa finaline misafir olarak gittik. Stadı biz seçmedik. Güvenlik tedbirlerini de biz almadık. Biz de Konyasporda maç oynamak için geldi. Güvenlikçileri seçmedik. Daha önce 2 organizasyonda da benzer şeyler oldu. Passolig, kurumlara değil, ağırlıklı olarak kişilere ceza verebilmek için kuruldu. En donanımlısını da kendi stadımızda yaptık. Fakat bu sistem çalışmıyor. Kişilere değil kurumlara ceza veriliyor."

"Konya'ya da yazık günah. 5 maç ceza aldılar. Beşiktaş taraftarının da hatası var. Meşale atıldı, ses bombası, hatalıyız ama bunlar nasıl girdi? Sorumlusu biz değiliz. Federasyon. Bunun duyumunu almıştım. Bir suçlu olmayan yer var, o da TFF. Herkes suçlu, TFF suçsuz. Biz federasyonla kavga etmedik, bizi de herkes kavga ettirmeye çalışıyor, TFF de buna dahil, Statlara seyirci gitmiyor. Yüzde 22 Beşiktaş, yüzde 78 diğer kulüpler. Bu ceza vicdanınıza sığıyor mu?"

"Dünyayı ayağa kaldırmak ne demek?" Biz zaten dünyayı ayağa kaldırıyoruz. Come to Beşiktaş, Pepe, Çin hep haber oldu. Beşiktaş üzerine oynanan oyunları görmüyor değiliz. Bizim oynadığımız tek oyun var, sahada oynarız. Yanyana gelemeyen insanlar, Beşiktaş'a karşı kanki oluyor. 5 senedir başkanım ve ceza almadım. Her şeyin bir ilki varmış. Beşiktaş taraftarına sesleniyorum. Beşiktaş üzerine oynanan oyunlara gelmeyeceğiz."

 

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