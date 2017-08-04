Fikret Orman canlı yayında yeni transferi açıkladı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Jeremain Lens'in transferini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu ve Jeremain Lens'in yarın [5 Ağustos] İstanbul'a gelmesinin beklendiğini söyledi.

Jeremain Lens transferinin bittiğini kaydeden Orman, "İstediğimiz bir oyuncu Jeremain Lens. O da çok Beşiktaş'ı istiyor. Lens'i biz tanıyoruz, o da Beşiktaş'ı tanıyor Türkiye'de oynadığı için. Artık sabrın sonu selamettir diyelim. Artık az sabrın sonu selamettir diyelim. Yarın belki Türkiye'ye gelecek. Son rötüşları kaldı. Herhalde pazartesi ya da salı çalışmaya başlar diyoruz. Çok istedi Beşiktaş'a gelmeyi. Kendi alacağından fedakarlık etti. Bizimki sevgi yönetimi, bir aşk yönetimi. Lens'in Beşiktaş'a çok arkadaşı var, Oğuzhan var" dedi.

İŞTE FİKRET ORMAN'IN SÖZLERİ...

Transferle ilgili konuşan Orman, "bu bir ekip işi, bir kişinin yaptığı bir şey değil. Takım mühandisliği. Özellikle ben başındayım, herkes ekibin bir parçası. Hocamız var. İşin ticari tarafında Umut ile Şafak var. Ben, Ahmet Nur Çebi, Ürkmezgil aramızda çok konuşuyoruz. Bazen isimler ortaya çıkmasın diye çok konuşmayız. Hocamızın da fikirlerini alırız ama, nihai kararı biz veriyoruz, en son da ben veriyorum" dedi.

"Gelecek sezonun transfer yapılacak isimleri belli değildir ama bölgeler bellidir. Allah sakatlık vermesin, Gökhan sakatlanmasa kanatta bir hamle yapmayacaktık mesele. Santraforda Aboubakar kalmasaydı, bir hamle yapmayacaktık. Marcelo kalsaydı da bir stoper alacaktık. marcelo da, Pepe de sağ stoper. Pepe'yi aldıktan sonra öyle bir ücret de gelince, Marcelo için değerlendirdik. Bir strateji var, o şekilde devam ediyoruz. Ben bir camiayı temsil ediyorum. Öyle gitti, alamadı durumuna düşmem. Arkadaşlarım beni temsil ediyorlar. Bazen kavga ediyoruz, kızıyoruz birbirimize ama bütün kavgalar Beşiktaş için. Uğraşıyoruz yani."

"NEGREDO TEK HEDEFİMİZ DEĞİLDİ"

"Negredo da istediğimiz bir oyuncuydu ama, tek Negredo yoktu, başka oyuncularla da ilgilendik. Kurum menfaati için birçok oyuncuyla ilgilendik. Bazen başkasıyla ilgileniyormuş gibi de yapıyorum açıkcası. Negredo'nun transferinde kendini bilmezin biri gitmiş, biz Beşiktaş başkanını tanıyoruz 10 milyona satarız, 1 milyonu alırız gibi şeyler yapmış. Bir biletin parasını 10 lira arttırınca insanlar isyan ediyor, o paraları harcıyoruz. Başarılı mıyız, o da kamuoyunun takdiri. 2,5 milyon eıro verdik Negredo'nun bonservisine, 6 vadeyle aldık. Kendisi de 4,4 milyon euro civarında bir ücret alacak. 2+1 ama tahmin ediyorum, 3 sene oynar. Çok önemli, kabiliyetli bir oyuncu. Çok iyi bir sporcu aldık, çok da iyi bir çocuk"

"GİDENLER ÇOK BEŞİKTAŞ'I ARARLAR"

"Transferde bazı konularda başarısız buluyorum, daha iyi olmamız lazım. Ücretlerde bazı şeyleri daha iyi yapabiliriz. Kamuoyuna düşünce, transfer işleri biraz allah bullak oluyor. 3 liraya oynayacak oyuncu, bize 2 liraya gelmeye hazır oluyor. Oyuncular birbirlerini tanıyor, telefon açıyorlar. Orası nasıl, burası nasıl diye soruyor. Bizde kimseye özel muamele yoktur. Disiplinsiz hareket edene hemen müdahil olurum. Sıfır toleranstır. Öbür türlü huzursuzluk yaratır, ben kötüyü emsal yapmam. İnsanlar da huzura, mutluluğa geliyorlar. Gidenler de çok Beşiktaş'ı ararlar. Burası muhteşem bir kulüp, muhteşem bir camia. Böyle tutkulu bir taraftar nerede var? Come to Beşiktaş'ı taraftar çıkardı, şimdi parlatıyoruz. Böyle bir taraftar kitlesi, böyle popüler bir kulüp önemli bir şey"

ŞENOL GÜNEŞ'E A MİLLİ TAKIM'DAN GELEN TEKLİF...

"Fatih Terim hocamız Milli Takım'dan ayrılmasaydı, Beşiktaş'ın gündeminde böyle bir şey var mıydı? Yok. Biz bir plana göre hareket ediyoruz. Şenol ağabey ile ilişkilerimiz iyidir, programa göre devam ediyoruz. Biz de ay-yıldız taşıyoruz. Biz de Şampiyonlar Ligi'nde, dünyanın her yerinde Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bizim başarımız Türkiye'nin başarısı. İki takımı beraber çalıştırmaya gelince... Şenol ağabey çok titiz bir adam. 7'de gelir, Ümraniye'dedir. Oyuncunun bardaktaki suyuna kadar ilgilenir. Bir problem, konsantrasyonunu bozar. Kendi işine odaklanması lazım, o da başarıyı getiriyor. İki işe birlikte odaklanması, onun açısından zor bir şey. Şenol ağabey Milli Takım'ı götürebilir mi Beşiktaş olmasa. Çok iyi götürür. Ama bizimle bir kontratı var, bir süreç var. Ben de netice itibariyle, Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, futbol takımına dünya masraf yapıyorum. Taraftarın beklentisi var. Biz Milli Takım'ın hoca değişimine göre strateji belirleyemeyiz, o onların görevi"

"SOL STOPERE TRANSFER YAPACAĞIZ"

"Sol stopere bir hamle yapacağız. Başka bir planımız yok. Atınç'ın sakatlanması da bir nebze buna neden. Gökhan Gönül kısa sürede gelir, oraya düşünmüyoruz. Zaten bütçeyi aşmış durumdayız. Bizim de çok paramız yok ki, zaten borçlu bir kulübüz. Benim de genel prensibim, bulduk harcayalım değil. Zaten Andreas Beck var orada. Orada oynayabilecek çok oyuncumuz var"

"TOLGAY ARSLAN VE OĞUZHAN'IN GİTMESİ İMKANSIZ"

"Şu anda Tolgay ve Oğuzhan'ın gitmesi imkansız bir durum. Ben planlarımı yaptım, yoluma gidiyorum. Gökhan İnler'den neden ayrılayım o zaman. Bu netice itibariyle profesyonel bir hayat. Bizim açımızdan menfaatli bir durum olursa önümüzdeki süreçte, oyuncular da benim evlatlarım, onlar için de önemli bir talep gelirse, neden olmasın? Bu dönemde değil"