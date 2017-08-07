Fikret Orman: "Dünyayı ayağa kaldırırım!"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lens'in imza töreninin ardından açıklamalarda bulunuyor.

Süper Kupa'yı değerlendiren Fikret Orman, "Sonuçta bir futbol maçı, bizim açımızdan sezon başlangıcı, Konya karşısında takımımızdaki eksikleri gördük. Süper Kupa maçı bizim eksiklerimiz açısından iyi oldu. Konyaspor'un kupayı kazanmayı camialarına yakıştı." dedi.

Sert ifadeler kullanan Orman, "Karışılıklı küfürleşmeler olmuştur. Ancak bunun çıkış tarafı Beşiktaş taraftarı olmamıştır. Şimdi cezalar verilecekmiş. Daha önce cezalar verilmesi gerekiyordu. TFF bu olaylardan dolayı ceza işine bizi de dahil ederse dünyayı ayağa kaldırırım. Bu bir tehdit değildir. Umarım TFF'de UEFA gibi aynı hataya düşmez. Bu meşaleler nereden geliyor. Benim oyumcuma saldırıldı. Federasyon da şapkasını önüne koymak zorunda. Bu halde kim çoluğunu çocuğunu alıp da maça götürür? Süper Kupa'da taraftarımız çok olgundu, vakur durdu. Dün olayların daha büyümemesinin en önemli sebebi Beşiktaş taraftarıdır."" sözlerini kullandı.

Yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Orman, "Bu bizim futbol değerimizi aşağı düşürüyor. Hangi statta olursa olsun bizim değerimizi düşürüyor. Birinci ligde oynanan bir takımın 3 bin taraftar ortalaması ile oynaması ayıp." dedi.

Türkiye'den giden oyuncuların diğer liglere göre daha düş bedellerle gittiğini hatırlatan Fikret Orman, "Cengiz ve Bruma yeni kulüplerinden 50 milyon euro'ya transfer olabilir. Ama Beşiktaş ve Galatasaray'dan bu fiyatlara gidemez." şeklinde konuştu.