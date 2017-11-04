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Fikret Orman'dan flaş açıklamar!

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Fikret Orman'dan flaş açıklamar!
Monaco maçı için İstanbul’a gelen Sky Sports’a konuşan Orman “Hedefimizi tutturmak için Devler Ligi’nin değişmezi olmalıyız” dedi..

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Monaco maçı için İstanbul'a gelen Sky Sports'a özel bir röportaj verdi ve Avrupa'nın en iyi 10 kulübünden biri olmak istediklerini belirtti. Şampiyonlar Ligi'nde istikrarın önemli olduğunu belirten Orman, "Avrupa'nın en iyi 10 kulübünden biri olmak için, Şampiyonlar Ligi'nin değişilmezlerinden biri olmalıyız. Premier Lig tüm dünyada yayınlanıyor, bu yüzden İngiliz kulüplerinin her yerde taraftarı var" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın Chelsea ile kıyaslanması ile ilgili konuşan Orman şöyle devam etti: "Biz, Chelsea'ye göre daha avantajlıyız, çünkü sadece İstanbul'da 5 milyondan fazla yerel taraftarımız var. Chelsea yerel olarak küçük, ancak yine de dünya çapında ciddi bir erişimi var. Beşiktaş'ın dünya çapında 30 milyona yakın taraftarı var, ancak Çin'de sezon öncesi maçları oynadıktan sonra, futbol pazarının yükselişe geçtiği bölgelerin ilgisini çekmeyi planlıyoruz."

FİKRET ORMAN:KÜLTÜRÜMÜZÜ ANLATIYORUZ!
Premier Lig'in pazarlama anlamında avantajlı olduğunu belirten ve oyuncuları türkiye'ye getirmek için istanbul'un çekiciliğini kullandıklarını belirten fikret Orman, "Biz oyunculara bizim kulüp kültürümüzü göstermeye çalışıyoruz. İstanbul harika bir şehir ve kulübün de büyük bir tarihi var. Taraftarımızın hırsı ve coşkusuyla takımımıza yıldızlar katmaya çalışıyoruz" diye konuştu..

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