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Fikri Işık "Bahçeli'nin teklifi dikkatle değerlendirilmeli"

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Fikri Işık "Bahçeli'nin teklifi dikkatle değerlendirilmeli"
Başbakan Yardımcısı Işık: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin baraj çıkışına ilişkin konuştu.Işık," Teklif dikkatle değerlendirilmeli. Yönetimde istikrar modelinde yüzde 10 barajını gerek yok. Erken seçim gerektirecek bir durum yok" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Habertürk TV'de gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.  MHP Lideri Bahçeli'nin seçim barajı  ile ilgili teklifini değerlendiren Işık, "Seçim barajı, temsilde adalet gibi kavramlar çok tartışıldı. Yüzde 10 gibi çok katı bir baraj getirildi. 80'lerde, 90'larda bölge barajları getirildi. Bundan dolayı epey bir Türkiye'nin kaybı oldu. Benim şahsi kanaatim, yönetimde istikrarın sağlandığı bir modelde artık yüzde 10'luk baraja çok gerek yok. Tartışılabilir. Şu anda parlamentoda halkın yüzde 95'inin görüşü temsil ediliyor. Seçim barajı üzerinde partiler konuşur, tartışır"dedi.  Işık'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Halk kendisini yönetecek kadroyu sandıktan doğrudan seçiyor. Dolayısıyal biz yönetimde istikrar açısından temsilde adaleti ikinci plana atmak durumunda değiliz. Sayın Bahçeli'nin teklifi dikkatle değerlendirilmeli.  Yüzde şu olsun, bu olsun, hiç olmasın demek çok doğru değil ama benim şahsi düşüncem, Fikri Işık olarak, bundan sonra illa yüzde 10 olsun gibi bir yaklaşım doğru olmaz. 

"ERKEN SEÇİMİ GEREKTİRECEK ATMOSFER YOK"

Sayın Kılıçdaroğlu ortaya attığı teklife kendisi de inanmıyor. Şu anda Türkiye'de erken seçimi gerektirecek bir atmosfer yok. Olmaması sebebiyle sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Başbakanımız defalarca açıkladı. Türkiye'de artık seçimlerin zamanında yapılması AK Parti ile bir gelenek, kültür haline geldi. 

ERDOĞAN'IN MİLLETVEKİLLERİ İLE GÖRÜŞMESİ

Doğrusu hükümeti ilgilendiren bir konu olmadığı için Bakanlar Kurulu gündemine de hiç gelmedi. Bu soruyu parti sözcümüze sorarsanız... Her zaman parti kendi içinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapar. Cumhurbaşkanımız milletvekilleri ile belli süreçlerde davet eder, onlarla oturur, uzun görüşmeler yapar. Herkesi tek tek dinler ve belli kararları verirken de milletvekillerin nabzını tutmayı çok iyi başarır. Karar alma süreçleri, genel merkezde cereyan eder. Ya doğrudan genel başkanımız tarafından ya da parti sözcülerimiz tarafından açıklanır.

BAŞBAKAN'IN ABD ZİYARETİ

Türkiye ile ABD'nin ilişkilerinin kötüleşmesi, ilişkilerde sorunların artması ne Türkiye'nin ne de ABD'nin menfaatinedir. Kötüye gidiş varsa bunun durdurulması ve ilişkilerin düzelmesi her iki ülkenin ve bölgenin yararınadır. Kabul etsek de etmesek de ABD bugün küresel bir güçtür. Türkiye ile Amerika'nın ilişkileri stratejik ilişkilerdir. Son dönemde ABD bunun önemini görmüyor. Karşımızda bir tek ABD yok. Kendi içinde bu mücadelenin olduğunu da biliyoruz. Karar alma mekanizmalarında çok farklılıkların da olduğunu biliyoruz. Başbakanımızın ABD ziyareti bu açıdan kritik bir döneme denk geldi. Ziyaretten hemen önce vize ile ilgili yumuşamanın gelmesi, Amerika'nın ilişkilerin düzelmesini istedikleri şeklinde yorumlanabilir. Burada Türkiye için ABD önemlidir. ABD için Türkiye daha da önemlidir. Birbirimizin kıymetini bilirsek sorunlarımızı daha rahat çözeriz. 

 

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