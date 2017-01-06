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Fikri Işık'tan İncirlik açıklaması

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Fikri Işık'tan İncirlik açıklaması
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İncirlik Üssü'nün kapatılacağı yolundaki iddialarla ilgili olarak "Bugünden yarına kapatılacak değil. İncirlik üssü NATO üssü değildir. Türkiye'nin izniyle orada bulunuyorlar" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İncirlik Üssü'nün kapatılacağı yolundaki iddialarla ilgili olarak "Bugünden yarına kapatılacak değil. İncirlik üssü NATO üssü değildir. Türkiye'nin izniyle orada bulunuyorlar. Türkiye'nin çıkarlarına tehdit olarak görülürse, değerlendirilir" dedi.

İZMİR SALDIRISI

Teknik bilgileri İçişleri Bakanlığımız toparlıyor. Fethi Sekin ve Musa Can isimli çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Reina'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bölge yeniden yapılanıyor, şekilleniyor. Bu olayları öyle okumak gerekiyor. Türkiye'nin etkisizleştirilmesi için terör sistematik olarak artırılma gayreti içinde. Körfez Savaşı ve Irak'ın işgali sonrası PKK terörü yükseldi. Yetmedi IŞİD, yetmedi FETÖ Türkiye'nin başına bela edildi. Bir PKK, bir IŞİD eylem yapıyor sankinöbetleşe gibi. Bizim de Türkiye olarak üzerimize düşen en büyük sorumluluk, bu tehlikeleri bertaraf etmek için birliğimizi ve beraberliğimizi korumak. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Belki 50-100 sene sonra dünyanın gidişatını etkileyen en temel bölge olarak yazacaklar. Terörün asıl amacına karşı dikkatli, hassas, proaktif olmamız gerekiyor. İlk işaretlerin PKK'yı gösterdiğini söylemek yanlış olmaz.

İNCİRLİK ÜSSÜ

Bugünden yarına kapatılacak değil. İncirlik üssü NATO üssü değildir. Türkiye'nin izniyle orada bulunuyorlar. Türkiye'nin çıkarlarına tehdit olarak görülürse, değerlendirilir. Muhataplarımızla konuşuyoruz. Şu anda görüşmeler devam ediyor, ABD ve diğer ülkelerden samimiyet bekliyoruz. Sonuna kadar görüşmeleri sürdüreceğiz. Son karar Türkiye'nin kararıdır. 

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