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Filiz Aker 1 ay önce kendisine mezar yaptırmış

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Filiz Aker 1 ay önce kendisine mezar yaptırmış
Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden Filiz Aker, 1 ay önce kendi için mezar yeri yaptırdı. Adının yazılı olduğu mezar taşı haftalar önce Tuzla Mezarlığı'na yerleştirilmiş.

Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Cenazeyi alanlar arasında bulunan yeğen Gürbüz Acar, “Ne diyebilirim. 1 ay önce mezar yeri yaptırmış. Öleceğim demiş. Ben 2 senedir görmüyordum.

Kuzenim anlatıyor, oradalarmış. Allah ile onların arasındaki bir şey. Sadece onu çok sevdiğini, evini satacağını her yerde onu gördüğünü söylüyordu.” diye konuştu.

Filiz Aker’in cenazesinin Cuma günü kaldırılacağı Avrupa’da yaşayan kardeşinini İstanbul’a gelmesinin beklendiği öğrenildi.

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