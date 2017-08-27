Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'ta ünlü bir otelde Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürüldü. Şaşmaz'ı vuran Aker'in, 3-4 el ateş ettiği ortaya çıktı. Filiz Aker'in, eski manken olduğu öğrenildi. Peki Filiz Aker kimdir? Detaylar haberimizde.

Vatan Şaşmaz ile cesedi bulunan Filiz Aker'in yaklaşık bir aydır otelde kaldığı belirtildi.

İddiaya göre, Vatan Şaşmaz ile Filiz Akel odada tartışmaya başladıktan sonra Filiz Aker, kaçmaya çalışan Vatan Şaşmaz'a arkasından 3-4 el ateş ederek öldürdü. Filiz Aker daha sonra da silahı kafasına doğrultarak tetiği çekti ve intihar etti.

Silah sesini duyan otel personeli odanın kapısını kırarak içeri girdi ve korkunç manzara ile karşılaştı.

Odada Vatan Şaşmaz'ın cesedinin kapının bir metre yakınında bulduğu, Filiz Akel'in cesedinin ise yatakta olduğu belirtildi.

Filiz Aker'in eski manken ve 55 yaşında olduğu öğrenildi.

Filiz Aker'den dikkat çeken paylaşım:

Filiz Aker'in, 25 Ağustos tarihinde silahla fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.

İşte Filiz Akel'in o fotoğrafı: