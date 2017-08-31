Filiz Aker'in abisinden cenazede flaş açıklama

Filiz Aker'in cinayet suçundan hükümlü olan ve cenaze için cezaevinden izin alarak gelen ağabeyi Sümer Bayer tören sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Bayer, "Şu bilinsin ki bu iş böyle bitmeyecek" dedi.