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Filiz Aker'in abisinden şok açıklamalar

Filiz Aker'in abisinden şok açıklamalar
Vatan Şaşmaz'ı vurarak öldüren Filiz Aker'in Ağabeyi Süleyman Aker, annesini 30 yıl önce ağabeyinin öldürdüğünü söyledi.
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