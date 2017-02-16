Filiz Taçbaş adliyede sinir krizi geçirdi

Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncusu Filiz Taçbaş, kendisine zorla senet imzalattığını öne sürdüğü sanığın beraat etmesinin ardından mahkemenin önünde sinir krizi geçirdi.

Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş’a, özel fotoğraflarının internet ortamından kaldırılması için anlaştığı bilgisayar uzmanı tarafından zorla senet imzalatılmasına ilişkin dava olaylı sonuçlandı.

İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya oyuncu Filiz Taçbaş avukatı Meltem Banko ile katılırken, tutuksuz sanık Mehmet Fatih Taşçı ve avukatı da salonda hazır bulundu. Diğer sanık Mustafa Kobazoğlu ise duruşmaya katılmadı.

"KIZIMLA TEHDİT EDEREK İMZALATTI"

Duruşmada konuşan Filiz Taçbaş, sanığı olay öncesi ve sonrası görmediğini ve tanımadığını belirterek "Sadece olay günü diğer sanıkla beraber gördüm. Beni kızımın yanında tehdit etmek suretiyle söz konusu belgeyi imzalatmıştır. Bir anne olarak öyle bir ortamda yapabileceğim başka bir davranış söz konusu değildir. Dolayısıyla mahkemenin beyanıma itibar ederek sanıkların cezalandırılmasını istiyorum. Hangi anneye sorarsanız o an odaklandığı nokta kızıdır. Evladıdır. Ben adalete sığınıyorum. Ben eşimden yeni ayrılmıştım, kızımla yaşamaya başlamıştım. Kürsüdeki sanık karşıma geçip, bunları imzalayacaksın, yoksa gitmeyeceğim, yakınlarda akrabalarım var, onları da çağırırım” ifadelerini kullandı.

Bir anda elini masaya vurarak sanığa bağıran Taçbaş’ı mahkeme başkanı uyardı. Taçbaş ifadesinin devamında, “Ben bir anne olarak size sığındım. Gerisi size kalmış bir şey” dedi.

“SÜSLÜ KELİMELERLE DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPIYOR”

Taçbaş’ın ardından sanık Mehmet Fatih Taşçı’ya söz verildi. Sanık Taşçı 3 yıldır devam eden davaya gelip gittiğini söyleyerek, “Benim de 2 çocuğum var, biri de kızdır. Dünya malı verseler çocuklarımı buraya getirip yalan söyleterek ağlatmam. Filiz hanım oyuncudur. Süslü laflar kullanıyor. Ben onun gibi süslü laflar bilmem. Duygu sömürüsü yapıyor. Ben beraatimi istiyorum” diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, delil yetersizliğini gerekçe göstererek sanıklar Mustafa Kobazoğlu ve Mehmet Fatih Taşçı’nın beraatine hükmetti.

ÖNCE SİNİR KRİZ GEÇİRDİ, SONRA KENDİNİ KAYBETTİ

Kararın açıklanmasıyla birlikte Taçbaş bir süre duruşma salonundan çıkmadı. Sanığın mahkeme önünden gitmesini bekleyen Taçbaş, salondan çıktıktan sonra önce bir süre karara tepki göstererek bağırdı. Yaklaşık 10 metre yürüdükten sonra korkuluklara dayanan Taçbaş, bir anda yere yığıldı. Çevredeki basın mensuplarını Taçbaş’ı önce koridordaki koltuklara taşıdı. Taçbaş kendisine gelemeyince, güvenlik görevlilerinin getirdiği tekerlekli sandalye bindirildi. Kolunda uyuşmalar olduğu ve başını taşıyamadığı görülen Taçbaş, basın mensupları tarafından tedavisi yapılmak üzere adliyenin sağlık ünitesine götürüldü.