Film, gösterime girmeden tepki aldı

Burada, ilke olarak sadece televizyon üzerine yazıyoruz. Ancak yeni gösterime girecek bir “Recep İvedik” filmini nasıl televizyon dışında tutabiliriz?

Malum, daha önce 4 örneği çekilen filmlerin her biri neredeyse haftada bir kez yayınlanıyor. “Recep İvedik 5” de sinema salonlarında yeterli seyirci sayısına ulaşınca, yüklüce bir para ödenerek ekranlara taşınacak. Ondan sonrası da bilinen bir durum: Her boşlukta gına gelinceye kadar gösterilecek. Bu nedenle bu tarz filmleri televizyon dışında tutmaya kendimizi zorlamanın gereği yok. “Recep İvedik 5” i yazmamızı

nedeniyse, filmin gösterime girmeden aldığı yoğun tepkiler. Önce Azerbaycanlı bir boksörün sahneleri, tepkiler üzerine filmden çıkarıldı. Ardından güreş sahnelerindeki uygunsuz hareketler üzerine Türkiye Güreş Federasyonu uyarı yayınladı. Tamam sansür olmasın da, meslek gruplarını ya da sporcuları böyle aşağılamak da “güldürü” sanılmasın.