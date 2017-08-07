Final maçındaki bıçak dünya basınında

Beşiktaş'ın 2-1 yenildiği maçta beraberliği getiren golün ardından son dakikalarda sahada yaşanan olaylar ve bir taraftarın sahaya bıçak atması dünya basınında yankılandı.

Bıçağı alan Ricardo Quaresma, hakeme teslim etti. Bu anlar kameralara yansırken, İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi AS'da bu anı haber yaptı. AS Gazetesi haberi Quaresma'nın "kelebek" olarak adlandırılan bıçağı sallayarak hakeme vermesini öne çıkardı.

Gazete haberi "Quaresma bıçağı gangster gibi kapatarak hakeme verdi" şeklinde okuyucularına duyurdu.