Finlandiya'da 7 kişi bıçaklandı
İspanya'nın Barcelona şehrindeki terör saldırısı sıcaklığını korurken, bu kez de Finlandiya'dan saldırı haberi geldi.
İspanya'nın Barcelona şehrindeki terör saldırısı sıcaklığını korurken, bu kez de Finlandiya'dan saldırı haberi geldi. Turku şehrinde 7 kişinin bıçaklandığı, saldırganın ise bacağından vurulduğu açıklandı.
Polis, vatandaşlara şehir merkezinden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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