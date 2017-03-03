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Firari SPK eski daire başkanı yakalandı

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Firari SPK eski daire başkanı yakalandı
FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında aranan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi eski Başkanı İbrahim Ethem Sancak, Bursa’da yakalandı.

İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlükleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında aranan ve hakkında yakalama kararı bulanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı İbrahim Ethem Sancak, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun çalışmalar sonucu Bursa'da tespit edilen bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan Sancak, soruşturma için İstanbul'a götürüldü.

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