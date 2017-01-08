Fırat Aydunus sezonu kapattı

Fırat Aydınus'un atletizmden testinden geçemediği, sezon sonuna kadar hiçbir maça atanmayacağı açıklandı.

Türkiye'nin en deneyimli ve kariyerli futbol hakemleri arasında yer alan Fırat Aydınus'tan, herkesi şaşırtan bir haber geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), profesyonel hakem kadrosunda yer alan Aydınus, Antalya'da yapılan atletik testi geçemedi.

Atletik testler sezon başında ve devre arasında yapıldığı için Fırat Aydınus sezon sonuna kadar hiçbir maçta görev alamayacak.

Ancak Aydınus sezon başında yapılan testi geçememiş, daha sonra yapılan bir açıklamada Aydınus'un ikinci defa teste tabi tutulduğu ve bunu geçtiği bildirilmişti.

Fırat Aydınus dışındaki diğer hakemlerin, FIFA ve UEFA'nın önemle tavsiye ettiği bu koşulardan başarıyla geçtiği öğrenildi.

TFF ile sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan Fırat Aydınus, görev aldığı karşıaşmalarda aldığı maç başı ücret dışında 20 bin TL sabit maaş alıyor.